Gioco del Ponte: assegnati locali comunali alla Magistratura di San Francesco

Il Comune di Pisa, con una delibera approvata nei giorni scorsi, ha deciso di assegnare dei locali di proprietà comunale alla Magistratura di San Francesco per lo svolgimento delle proprie attività civili e istituzionali. I locali - precedentemente utilizzati da un’associazione e poi tornati nella disponibilità comunale - sono situati all’interno di un immobile in via Largo Petrarca già in parte assegnato alla stessa Magistratura.

"Continua l’operato dell’amministrazione comunale per individuare ed assegnare delle sedi alle dodici Magistrature del Gioco del Ponte - dichiara la vicesindaco con delega al patrimonio, Raffaella Bonsangue - per poter svolgere le proprie attività civili ed istituzionali. Grazie al mio impegno, come assessore al patrimonio e a quello di Filippo Bedini, assessore alle tradizioni della storia e dell'identità di Pisa, il Comune di Pisa ha assegnato un nuovo spazio, in Largo Petrarca, alla Magistratura di San Francesco, a cui auguriamo buon lavoro. Sin dal nostro insediamento, ci siamo impegnati a sostenere le Magistrature, per creare degli spazi sociali dove poter organizzare riunioni ed eventi, incentivare la promozione della storia e delle tradizioni di Pisa, durante tutto l’anno, con un maggior radicamento sul territorio, per coinvolgere tutto il quartiere, e non solo. Il gioco del Ponte per Pisa è territorio ed identità, tradizione, emozioni, oltre ad essere trasmissione del patrimonio culturale, di comunità, di aggregazione, di generazione in generazione. In attesa di giugno e della chiamata a battaglia, per contendersi il Palio della Vittoria, senza mai dimenticare che vinca Borea o Mezzogiorno, sempre Pisa vincerà!".

"Un altro passo avanti - dichiara l’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini - la gente del Gioco del Ponte ama i fatti più delle parole. I fatti dicono che questa amministrazione sta sistemando partite aperte da molti anni in merito agli spazi dei quali le Magistrature hanno grande bisogno. Quello della nuova assegnazione al San Francesco è solo apparentemente un piccolo passo, ma in realtà, essendo il fondo adiacente a quelli già nelle disponibilità della Magistratura, permette di valorizzare al meglio la zona spogliatoio. Una sede che ha visto realizzati in questi mesi lavori di ristrutturazione importantissimi per la fruibilità piena. A breve renderemo nota un'altra grande e importantissima novità sul tema degli spazi comunali da mettere a disposizione di chi si occupa di Gioco 365 giorni l'anno".