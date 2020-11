Logge dei Banchi illuminate di blu per la Giornata mondiale della polmonite

Il Comune di Pisa aderisce alla Giornata mondiale della polmonite 2020. Stasera, giovedì 12 novembre, le Logge dei Banchi saranno illuminate in blu per aumentare la visibilità e la consapevolezza sulla malattia della polmonite. Per volontà dell’assessore alle politiche sociali Gianna Gambaccini stasera la città di Pisa, insieme alle maggiori città italiane e di tutto il mondo, risponde così all’appello che ogni anno lancia l’associazione internazionale 'PneumoLight' per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla diffusione di una malattia che continua ad uccidere ogni anno 800 mila bambini in tutto il mondo.