Logge di Banchi illuminate di blu per la Giornata mondiale del diabete

Il 14 novembre si celebra la Giornata Mondiale del Diabete, finalizzata a informare e accrescere la consapevolezza sulla malattia diabetica e sulle sue complicanze. Per sensibilizzare su questa tematica sono state organizzate anche a Pisa una serie di iniziative che si svolgeranno lunedì 13 e martedì 14 novembre, con il patrocinio del Comune di Pisa. Tra queste è prevista anche l’illuminazione di blu di Logge di Banchi. Ogni anno la Giornata si focalizza su un aspetto particolare della malattia, il tema di quest’anno 'Accesso alle cure', una sfida per l'intero Sistema Sanitario.

"Molto convintamente - spiega l’assessore alle politiche socio sanitarie Giovanna Bonanno - come amministrazione sosteniamo l’associazione Giovani diabetici impegnata nella promozione alla prevenzione e alla conoscenza di questa patologia tanto invalidante per chi ne è affetto. La illuminazione di blu di Logge di Banchi vuole essere una forma di comunicazione per invitare tutti a riflettere su questo aspetto nella Giornata mondiale".

"Da anni - dichiara il prof. Piero Marchetti, direttore UO Malattie Metaboliche e Diabetologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisanasa - sappiamo che il diabete mellito di tipo 1 (che tipicamente colpisce bambini e adolescenti, ma che può insorgere in qualunque età) può essere predetto mediante il dosaggio nel sangue di particolari proteine (auto-anticorpi) associati a questa condizione. Recentemente alcuni studi hanno dimostrato che la predizione del diabete di tipo 1 può essere utile anche per individuare le persone che potrebbero trarre vantaggio da specifici trattamenti farmacologici finalizzati a prevenire/ritardare l’insorgenza di questa forma di diabete. E altre ricerche stanno evidenziando l’utilità di alcune terapie che, se somministrate all’esordio clinico, possono ritardare la perdita delle cellule che producono la nostra insulina. Stiamo quindi vivendo un periodo entusiasmante e ricco di possibili, importanti sviluppi nell’ambito della prevenzione e del trattamento del diabete di tipo 1".

"Il diabete mellito di tipo 1 - dichiara la dott.ssa Emioli Randazzo, responsabile servizio di diabetologia pediatrica dell’Aoup - è una patologia autoimmune che può colpire ogni età, ma sopratutto, purtroppo, l’età pediatrica. I sintomi di esordio del diabete sono poliuria, polidipsia, perdita di peso e astenia. E' importante conoscere e riconoscere questi sintomi al fine di fare una diagnosi precoce per prevenire la complicanza più temibile, cioè la chetoacidosi diabetica. Negli anni sono stati fatti passi da giganti per la terapia di questa condizione in particolare sono stati sviluppati sensori molto piccoli che, applicati sulla pelle, riescono a misurare in continuo i valori di glicemia e pompe a infusione continua di insulina che permettono di emanciparsi dalle tradizionali e penne e, essendo dotati di sofisticati algoritmi, permettono di erogare la terapia in maniera semiautomatica. Tutte queste novità hanno permesso un miglioramento importante sia della qualità di vita dei nostri piccoli pazienti e delle loro famiglie, sia del controllo metabolico che si traduce in una riduzione del rischio futuro di sviluppare le complicanze, tipiche altrimenti di questa condizione. Le innovazioni tecnologiche hanno cambiato e cambieranno la terapia del diabete rendendola sempre più automatica e meno a carico del paziente. Siamo fiduciosi che nel prossimo futuro altre novità, anche nell ambito della terapia biologica, cambino completamente il corso naturale di questa condizione".

"In occasione del trentesimo anniversario dell'Associazione Giovani Diabetici Pisa aps - dichiara la presidente dell’associazione Licia Nicoli - colgo l’opportunità per riflettere sull'impatto straordinario che ha avuto nella mia vita e in quella di tante altre famiglie. Da quando siamo stati introdotti in questo percorso con la malattia, l'associazione è stata una bussola nel momento di smarrimento causato dalla diagnosi di diabete di tipo 1. La sua presenza ha significato non solo supporto, ma anche un senso di comunità e comprensione. Un grazie di cuore va ai nostri meravigliosi volontari. Il loro impegno, la loro passione e la dedizione nel risolvere problemi quotidiani, nel sensibilizzare le istituzioni e nell'organizzare i campi scuola, in collaborazione con l’ambulatorio di Diabetologia pediatrica, e gli altri eventi di sensibilizzazione, informazione formazione sono fonte di ispirazione costante".

Le iniziative

Lunedì 13 novembre, Logge di Banchi blu dalle 16.30 alle 19.

L’associazione Giovani Diabetici Pisa aps organizza una manifestazione per sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità cittadine sul diabete mellito tipo 1 in età evolutiva, la patologia endocrinologica più diffusa fra i bambini e i giovani. Il programma della giornata prevede l’incontro con le équipes Aoup di diabetologia pediatrica (UO di Pediatria diretta dal prof Diego Peroni) e dell’adulto (UO di Malattie Metaboliche e Diabetologia diretta dal prof Piero Marchetti) e con i pediatri di famiglia, per parlare di diabete a tutto tondo: dal tipo 1 in età evolutiva e nell’adulto, al tipo 2 nel bambino obeso e nell’adulto e rispondere alle domande dell’utenza.

Punto informativo per la sensibilizzazione sul diabete tipo 1, a cura di Agd Pisa aps; punto informativo finalizzato alla promozione di stili di vita salutari per la prevenzione del diabete tipo 2 e all’identificazione di persone a rischio di diabete tipo 2, a cura dell’U.O. di Malattie Metaboliche e Diabetologia dell’adulto e con il supporto della Croce Rossa Italiana sezione di Pisa. Balletto/flash mob realizzato dalla scuola di danza ArteDanza di Santa Croce. Illuminazione di blu delle Logge di Banchi a cura del Comune di Pisa. All’imbrunire, lancio di palloncini azzurri con i bambini e i cittadini che vorranno partecipare disposti in cerchio, simbolo della giornata dedicata al diabete.

Martedì 14 novembre il programma prevede, di nuovo, la illuminazione di blu delle Logge di Banchi. L’U.O. di Malattie Metaboliche e Diabetologia si mette a disposizione dell’utenza per identificare le persone a rischio di diabete tipo 2 e fornire consulenze finalizzate alla sua prevenzione. Per informazioni inviare una mail a: mail_premed2@unipi.it.