Guerra, Logge dei Banchi s'illuminano di giallo-blu: domenica cittadini ucraini in piazza

Un gesto per manifestare il proprio sostegno all'Ucraina, dopo l'attacco della Russia. Questa sera, 25 febbraio, a partire dalle 18.30, le Logge dei Banchi saranno illuminate di giallo e blu, i colori della bandiera ucraina. Si tratta di un’iniziativa del Comune di Pisa per testimoniare vicinanza al popolo ucraino e per dire ‘no alla guerra’.

"Un gesto simbolico ma denso di significato - ha dichiarato il sindaco di Pisa Michele Conti - perché anche da Pisa si alzi chiaro un messaggio contro la guerra e di vicinanza al popolo ucraino che in queste ore è in pericolo e in grave difficoltà. Le guerre non hanno mai risolto niente e hanno portato solo sofferenza alle persone. Mi associo ai colleghi sindaci che in queste ore stanno inviando appelli alla comunità internazionale affinché si fermino subito i bombardamenti e la diplomazia torni a prevalere. Anche nella nostra città sono molti i cittadini ucraini che qui vivono e lavorano da anni: si ritroveranno domenica 27 febbraio alle ore 11.00 in piazza XX Settembre, insieme ai loro connazionali provenienti da altre parti della Toscana per manifestare contro la guerra. Aderirò all’iniziativa e invito i cittadini pisani a partecipare per esprimere solidarietà a chi sta vivendo questa tragedia direttamente, preoccupati per le sorti dei loro familiari e concittadini in queste ore drammatiche".



Lunedì 28 febbraio inoltre sempre in piazza XX Settembre dalle 17 alle 19 si terrà un presidio per dire no alla guerra e sostenere il ritorno alla pace. Numerose le realtà sindacali, sociali, culturali e politiche che hanno già aderito all'iniziativa.