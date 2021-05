Le Logge dei Banchi si tingono di blu per la 'Festa dell'Europa'

Le Logge dei Banchi si tingono di blu. Il Comune di Pisa aderisce infatti alla 'Festa dell’Europa', una ricorrenza istituita con la legge regionale 10/2021. Sabato 8 e domenica 9 maggio, a partire dalle 19, le Logge saranno così illuminate in blu per celebrare i valori della pace, della solidarietà, dell’unità, della coesione e dell’integrazione europea.

Il 9 maggio 1950 viene infatti considerato il giorno di nascita dell'Unione Europea. E’ in quella data che l’allora ministro degli esteri francese, Robert Schumann, propose la creazione di una Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) i cui membri avrebbero messo in comune le produzioni di carbone e acciaio. La CECA è stata la prima di una serie di istituzioni europee sovranazionali che avrebbero condotto a quella che si chiama oggi 'Unione europea'.