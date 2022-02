Le Logge dei Banchi si illuminano di giallo-blu a sostegno dell'Ucraina

Ieri sera, venerdì 25 febbraio, le Logge dei Banchi, come altri monumenti in Italia e nel mondo, si sono illuminate di giallo-blu, colori della bandiera dell'Ucraina per mostrare vicinanza al popolo colpito dalla guerra.

"Un gesto simbolico di solidarietà verso un popolo che sta soffrendo e vivendo ore drammatiche" sottolinea il sindaco di Pisa Michele Conti che dà appuntamento a domenica mattina (ore 11) in piazza XX Settembre per la manifestazione contro la guerra promossa dai cittadini ucraini che vivono a Pisa e in Toscana.