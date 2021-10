Logge dei Banchi illuminate di Rosa per la Giornata nazionale del tumore metastatico al seno

Il Comune di Pisa ha aderito ieri, 13 ottobre, alla Giornata nazionale sul tumore metastatico della mammella, illuminando di rosa Logge dei Banchi. Si tratta di una ricorrenza fortemente voluta dalle associazioni di pazienti per sensibilizzare i cittadini e le istituzioni sulle necessità delle persone colpite dalla malattia in fase avanzata.

"Il ruolo di una Amministrazione Comunale - dichiara l’assessore al sociale Gianna Gambaccini - è tenere sempre accese le luci su queste gravi problematiche sanitarie che affliggono molte donne e le loro famiglie, affinché nessuno rimanga da solo. Per questo abbiamo deciso di aderire all’iniziativa illuminando di rosa Logge dei Banchi".

Ad oggi in Italia sono più di 37mila le persone che convivono con tumore della mammella metastatico. Un numero in costante aumento grazie alle nuove terapie che consentono, in molti casi, di cronicizzare la malattia. Il 30% dei pazienti oggi è vivo a 5 anni dalla diagnosi. Percentuale che potrebbe essere migliorata superando gli ostacoli ancora presenti nell'assistenza.