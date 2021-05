Giornata Mondiale della Fibromialgia: le Logge dei Banchi si illuminano di viola

Il Comune di Pisa aderisce all’iniziativa Illuminiamo la Fibromialgia, promossa da AISF ODV in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia in programma oggi, mercoledì 12 maggio. "Abbiamo deciso di aderire all’iniziativa - dichiara l’assessore al Sociale, Gianna Gambaccini - illuminando di viola le Logge dei Banchi. L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni del paziente fibromialgico, sofferente di una patologia non riconosciuta e spesso trascurata, che la pandemia ha contribuito ad aggravare ulteriormente. La fibromialgia infatti è una sindrome cronica e sistemica non inserita tra i livelli essenziali di assistenza e di cui si stima soffrano 3 milioni di persone in Italia, soprattutto donne, pari al 2,5-3,0% della popolazione. Auspichiamo che possa essere presto approvato il disegno di legge presentato in Parlamento e volto al riconoscimento della fibromialgia come malattia cronica e invalidante, con l’inserimento della stessa nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza (L.E.A.)".