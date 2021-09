Logge dei Banchi in rosa per la lotta contro il tumore al seno

Da domani sera, venerdì 1, fino a lunedì 4 ottobre le Logge dei Banchi saranno illuminate di rosa per sostenere la lotta contro il tumore al seno. Il Comune di Pisa aderisce infatti alla Campagna Nastro Rosa AIRC. L’evento, conosciuto in tutto il mondo e associato alla campagna internazionale ‘Breast Cancer Awareness Month’, ha visto accendersi di rosa, negli ultimi anni, centinaia di monumenti italiani per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca oncologica e mostrare vicinanza alle donne colpite dal tumore al seno, la neoplasia più diffusa nel genere femminile, che riguarda una donna su nove nell’arco della vita.