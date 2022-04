Le Logge di Banchi si illuminano di rosso per la Giornata sulla donazione degli organi

Si tingono di rosso le Logge di Banchi il prossimo 24 aprile in occasione della Giornata nazionale sulla donazione degli organi. Il Comune di Pisa ha infatti aderito all'iniziativa promossa dall'Associazione trapiantati V.I.T.E. ODV per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della donazione per dare una speranza di vita a chi ne ha bisogno. "Pisa è una città che vanta uno dei migliori poli universitari e un'eccellenza trapiantologica, questa iniziativa è il giusto riconoscimento anche per il lavoro dei sanitari" sottolineano dall'Associazione trapiantati.