Le Logge dei Banchi si illuminano di rosso per la Giornata per la donazione degli organi

Il Comune di Pisa aderisce alla Giornata per la donazione degli organi e tessuti, in programma domenica 24 aprile, illuminando di rosso Logge dei Banchi. L’iniziativa è promossa da Anci in tutti i Comuni italiani.

A partire dalla sperimentazione svolta a Terni e a Perugia nel 2012, oggi nella quasi totalità dei Comuni del nostro Paese è possibile esprimere la dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità, se maggiorenni. Un incremento molto positivo che ha visto rinsaldata la forte alleanza tra enti locali, sistema sanitario, mondo del volontariato e dell’associazionismo insieme alla cittadinanza stessa e che, grazie all’impegno costante del Centro Nazionale Trapianti, ha trasformato un semplice atto individuale in un forte gesto collettivo di fiducia e responsabilità.