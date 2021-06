Lorenzo Bani è il nuovo presidente del Parco San Rossore Migliarino Massaciuccoli

"Vista la rosa dei candidati, ho individuato in Lorenzo Bani la professionalità e le competenze giuste per ricoprire il ruolo di presidente dell'Ente Parco San Rossore Migliarino Massaciuccoli. Conosco Bani da tempo ed ho avuto modo di apprezzarne la competenza amministrativa e la capacità operativa". Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani spiega le motivazioni alla base della sua scelta per la presidenza del parco regionale.

“Bani - prosegue Giani - è già stato assessore all'Ambiente al Comune di Pisa, è stato presidente di Apes Pisa e di Uisp Toscana. Ha dunque una profonda conoscenza della realtà pisana unita a competenze, sensibilità e attenzione al sociale e al mondo dell'associazionismo. Tutte caratteristiche essenziali per creare una sempre maggiore interazione tra le varie associazioni e il Parco".