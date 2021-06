Lorenzo Cardogna confermato segretario provinciale della FSP Polizia di Stato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Lorenzo Cardogna è stato confermato segretario provinciale del sindacato FSP Polizia di Stato di Pisa. Eletto all'unanimità durante il 3° congresso provinciale della sigla sindacale che si è svolto nella giornata di ieri, è stato confermato per il secondo mandato nella segreteria della seconda sigla sindacale di polizia della provincia pisana.

Lorenzo Cardogna, classe 1978 lucano di origine, guiderà per i prossimi cinque anni la nuova squadra rappresentata da 10 segretari rappresentativi di ogni comparto della Polizia di Stato della provincia.

Il congresso provinciale di FSP Polizia, si è svolto nel pieno rispetto delle misure anti COVID e con procedure semplificate, nell'ambito dei lavoro di rinnovo delle cariche della segreteria nazionale del sindacato che si chiuderanno il 7 e l'8 luglio a Pomezia con l'elezione del nuovo segretario generale.

Esprime tutta la sua preoccupazione - il neo eletto segretario Lorenzo Cardogna – per lo stato delle cose sul piano locale. L’età media dei poliziotti è elevata e oltre il 30% dei poliziotti a breve accederà alla pensione senza che ad oggi vi sia alcuna concreta previsione di colmare completamente questo vuoto, a fronte di esigenze di sicurezza sempre maggiori.

È stato delineato – prosegue Cardogna - un percorso di interazione continua con la comunità locale anche attraverso l’apertura di una sede esterna del sindacato in via Crispi – oltre a quella presente all’interno della caserma di via San Francesco - dove, attraverso il Movimento Cristiano Lavoratori, siamo in grado di offrire servizi di Patronato e CAF agli appartenenti del Comparto sicurezza e difesa, ai loro familiari e anche a tutti i cittadini.

Ringrazio - conclude Cardogna - i tanti colleghi che hanno scelto la FSP Polizia e rinnovo l’impegno ad essere sempre più all’altezza delle loro attese e della loro fiducia.