Terzo posto per Lorenzo Petrizzo al concorso internazionale di composizione

Si è conclusa in questi giorni la seconda edizione del concorso internazionale di composizione Gaffurio Prize 2023 organizzato a Lodi dai Solisti Laudensi in collaborazione con Tactus, Bordighera Symphony Orchestra, Music Art New Imagine Network. La giuria, composta da Ernesto Merlini (presidente), Massimo dal Prà, Eddy Lovaglio, Giuseppe Monari, Philippe Argenty, ha stabilito la graduatoria dei vincitori che vede al terzo posto il giovane artista cascinese Lorenzo Petrizzo, allievo di Girolamo Deraco nella classe di composizione del Conservatorio 'Pietro Mascagni' di Livorno. Il concorso era aperto a compositori di ogni età e nazionalità.

Una bella soddisfazione per il giovane compositore cascinese che ha presentato il brano per baritono, organo e orchestra d’archi dal titolo 'Septem verba Domini Jesu Christi'. Petrizzo non è nuovo a importanti riconoscimenti della sua vena compositiva e tra questi sono da ricordare il Cluster Opera Prize 2023 ricevuto per la migliore opera da camera, dal titolo 'IO, MORO', presentata nella primavera di quest’anno al Teatro del Giglio di Lucca, durante il Puccini Chamber Opera Festival organizzato dalla associazione Cluster e consegnato a Petrizzo dal Maestro Nicola Sani. E la menzione speciale al concorso di composizione Novi Musica 2023 per il brano 'Poesia' su testo di Federico García Lorca per attore e quartetto di clarinetti.