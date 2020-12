Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

L'associazione di volontariato El Comedor Giordano Liva presenta “Los SolidaristaS - rassegna di eventi online della solidarietà”, prima versione digitale dello storico festival curato da El Comedor, quest'anno giunto alla sua XIX edizione.



Il perdurare dell'emergenza sanitaria, con la conseguente impossibilità di organizzare eventi in presenza, ha spinto a ripensare il festival, che solitamente prende vita nel mese di giugno in Piazza Martiri della Libertà, in modalità digitale. Los SolidaristaS, realizzato grazie ai contributi di Cesvot e Chiesa Valdese e col sostegno istituzionale di Comune di Pisa, San Giuliano Terme e Provincia di Pisa, è una rassegna di eventi che toccheranno tanti "mondi" e realtà diverse, dal teatro, al cinema, al mondo della formazione e del volontariato, per continuare a promuovere la cultura del volontariato e della solidarietà anche a distanza.



Il calendario completo e i contenuti speciali della rassegna sono visualizzabili al link https://www.elcomedor.it/los-solidaristas/.

Segnaliamo in particolare SolidariSTA in PODCAST, con la possibilità di scaricare gratuitamente i contributi de “Lo Zaino del maestro 7 – modulo 2”, finalizzati a fornire strumenti e spunti di riflessione per chi è interessato tanto alla didattica dell’italiano L2 quanto ai temi dell'accoglienza e della solidarietà; SolidariSTA in LIBRERIA, in collaborazione con Sestante edizioni, che vedrà la presentazione di due recenti libri sulla didattica L2 scritti dai formatori Alan Pona e Roberto Balò e SolidariSTA AL CINEMA, in collaborazione con il Cinema Arsenale, che prevede la proiezione gratuita di "Go Home - A casa loro" di Luna Gualano e Emiliano Rubbi, film horror-zombie ambientato in un centro di accoglienza per richiedenti asilo.

Tutta la rassegna di eventi, infine, è dedicata a promuovere la campagna di crowdfunding a favore della scuola “Giordano Liva” di Juliaca, Perù, gravemente colpita dall’emeregenza Covid-19. Si potrà sostenere la campagna attraverso il link https://www.derev.com/salviamo-la-scuola-g-liva-di-juliaca-peru .