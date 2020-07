Lotta biologica agli insetti dannosi per un Orto Botanico ancora più green

La gestione degli insetti dannosi alle piante rare o di interesse storico in ambito urbano è un’attività importante e delicata, che deve essere condotta con efficienza ma, al contempo, minimizzando l’impiego di prodotti fitosanitari potenzialmente tossici per i fruitori degli spazi interessati. In questo contesto, l’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa ha recentemente attivato una collaborazione con il dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali, volta alla messa a punto di un protocollo per il controllo biologico dei fitofagi dannosi per le piante custodite all’Orto Botanico.

"Il lancio di insetti utili, predatori e parassitoidi specifici, rappresenta uno strumento eco-compatibile, versatile ed efficace per limitare i danni causati da diversi insetti dannosi presenti nei vari ambienti dell’Orto Botanico, minimizzando l’impiego del mezzo chimico" ha affermato il professor Angelo Canale, titolare del corso di Controllo biologico e integrato presso il dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali. "Inoltre - ha aggiunto il dottor Giovanni Benelli, co-docente del corso - le operazioni di lotta biologica condotte mediante il lancio di insetti utili sono un’occasione unica di formazione 'sul campo' per gli studenti del corso di Controllo biologico e integrato, che hanno la possibilità di partecipare a tali attività e alla messa punto dei protocolli di monitoraggio delle specie dannose".



Le operazioni di lotta biologica portate avanti in questi mesi stanno dando risultati molto promettenti nella gestione di numerose specie di insetti e acari nocivi per piante di elevato valore per la conservazione e divulgazione della biodiversità vegetale. Inoltre, come evidenziato dal professor Lorenzo Peruzzi, direttore dell'Orto e Museo, "tale approccio permette ai visitatori dell’Orto e Museo Botanico di accedere ad un ambiente caratterizzato da piante non trattate con pesticidi, con benefici per la salute di tutti. L'utilizzo di metodi non tossici, alternativi ai pesticidi, è pienamente in linea con i messaggi di tutela dell'ambiente e della natura che ci impegniamo quotidianamente a diffondere e mettere in pratica, in linea con quella che è la nostra missione istituzionale".