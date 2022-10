Lotta alle truffe agli anziani: incontri in casa di riposo e in chiesa dei Carabinieri

Nell’ambito della campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani avviata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Pisa in tutto il territorio della Provincia, i militari hanno tenuto in settimana nuovi incontri a Calci e San Piero a Grado. In particolare, nella giornata di sabato 15 ottobre, il Comandante della Compagnia di Pisa, Ten. Col. Salvatore Leone, e della Stazione di Calci, Luogotenente Alessandro Parducci, hanno incontrato i pensionati dimoranti in una casa per anziani di Calci, mentre nella mattinata di domenica 16 ottobre, lo stesso comandante della Compagnia di Pisa ed il comandante della stazione di San Piero a Grado Luogotenente Leandro Mazzantini hanno tenuto partecipato nella parrocchia della frazione alla funzione religiosa.

Durante gli incontri è stato commentato il contenuto dell’opuscolo creato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Pisa e forniti preziosi consigli e raccomandazioni da adottare in casi sospetti. Il focus degli incontri è stato infatti "non fidatevi delle apparenze" e "non aprite la porta agli sconosciuti", prendendo spunto anche da casi realmente accaduti in questa ultima settimana in cui i malviventi si sono presentati come tecnici della rete idrica o addirittura come carabinieri.

I militari hanno fortemente insistito su questi aspetti, invitando gli anziani a non aprire a sconosciuti rimanendo chiusi in casa e a diffidare anche delle telefonate ricevute da parte di sedicenti carabinieri che avvisano di fatti gravi avvenuti a familiari, per i quali è necessaria una somma di denaro in contanti; i Carabinieri non ritirano denaro e preziosi. In tutti questi casi bisogna rimanere calmi e contattare immediatamente il numero di emergenza 112.

Gli incontri proseguiranno in tutto il territorio del Comando Provinciale di Pisa a cura del personale delle Compagnie Carabinieri di competenza.