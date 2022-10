Lotta alle truffe: 40 anziani all'incontro con i Carabinieri di San Miniato

Nell’ambito della campagna di sensibilizzazione avviata dal Comando Provinciale di Pisa, i Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno ripreso gli incontri informativi, presso circoli, luoghi di aggregazione e chiese, per sensibilizzare gli anziani contro il pericolo truffe. Durante l’incontro di ieri 26 ottobre, organizzato con la collaborazione dell’associazione Auser presso un circolo ricreativo della zona di San Miniato Basso, i militari hanno illustrato ad una 40ina di persone le principali tecniche usate dai malfattori per introdursi all’interno delle abitazioni, fornendo i consigli utili al fine di fronteggiare tali situazioni.

Durante l’incontro è stata messa in evidenza l’importanza del ruolo del Carabiniere al servizio della cittadinanza, nonché di una rete di tutela improntata al dialogo e alla costante interazione con i Carabinieri del posto. Troppo spesso, infatti, come raccontato anche da alcuni anziani, la vergogna di essere caduti in una trappola fa sì che si finisca per non denunciare il fatto. Il vademecum predisposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Pisa ha suscitato grande interesse da parte degli intervenuti. Altri incontri verranno organizzati nelle prossime settimane e nei prossimi mesi in tutti i Comuni e le frazioni della giurisdizione della Compagnia Carabinieri di San Miniato da parte dei Comandanti delle Stazioni capillarmente distribuite sul territorio.