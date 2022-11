Lotta alla violenza contro le donne: il Comando dei Carabinieri si illumina di arancione

I Carabinieri di Pisa, da sempre molto sensibili al problema della violenza di genere ed ai reati che più di tutti colpiscono le fasce protette della popolazione, per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre hanno aderito alla campagna internazionale 'Orange the World'. Lo scopo è lanciare il segnale dell’assoluta attenzione sul tema da parte dell’Arma, per invogliare le donne vittime di violenze a denunciare. In questa occasione la Caserma 'Sandulli Mercuro', sede del Comando Provinciale Carabinieri di Pisa, si illuminerà di arancione.

Al fine di combattere questa dolorosa piaga sociale, l’Arma si è dotata di tanti strumenti, il primo dei quali è la Sezione Atti Persecutori del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, che si occupa di attività di studio ed analisi del fenomeno, seguito dalla costituzione, sin dal 2014, della 'Rete nazionale di monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere', che costituisce una specifica competenza strutturata su Ufficiali di Polizia Giudiziaria - Marescialli e Brigadieri - inseriti nell’ambito delle articolazioni investigative dei Comandi Provinciali/Gruppi e dei Reparti Territoriali/Compagnie - coordinati, nella provincia di Pisa, dal Reparto Operativo - con il compito di sostenere i reparti sul territorio nello sviluppo delle indagini, raccordandosi con la Sezione Atti Persecutori.