Ultimi sforzi per la lotteria benefica che regalerà un ecografo alla Pediatria di Pisa

E' partita a novembre scorso l'iniziativa benefica del noto gruppo di solidarietà 'Insieme per sognare'. Questa volta l'idea è stata una lotteria, con la previsione di 20mila tagliandi da un euro per regalare un ecografo portatile destinato al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale di Cisanello. Mancano meno di 2mila biglietti per completare la raccolta fondi.

Sono circa 40 gli esercizi in Provincia di Pisa in cui si possono trovare i biglietti. E' un "traguardo da raggiungere tutti insieme" scrivono sulla pagina Facebook di riferimento gli organizzatori: "Cerchiamo di finire tutti i biglietti a disposizione per arrivare a questo importante obiettivo. Se avete problemi di logistica o di qualsiasi altro genere contattateci e vi daremo indicazioni utili. Seguiteci per tutte le iniziative benefiche che organizzeremo anche in futuro".