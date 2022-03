Si avvicina la conclusione della lotteria solidale organizzata dall'associazione Insieme per sognare

Si avvicina il momento più importante della mega lotteria organizzata dall'associazione Insieme per sognare: l'acquisto dell'ecografo portatile che sarà donato al Pronto soccorso pediatrico di Pisa. "Ci sono ancora alcune centinaia di biglietti della lotteria da poter acquistare - fa sapere Giacomo Di Sacco, uno dei responsabili dell'associazione - chi volesse contribuire a questa iniziativa acquistando dei biglietti rimasti può scrivere alla associazione all'indirizzo email insiemepersognare2019@gmail.com".

"Il professor Diego Peroni, direttore dell'Uinità Operativa di Pediatria ringrazia l'associazione Insieme per sognare per la raccolta fondi che che sta portando avanti fondi - prosegue Di Sacco - l’ecografo portatile risulta uno strumento indispensabile per integrare l’esame clinico del pediatra con una ecografia point of care eseguita durante la visita del piccolo paziente, soprattutto nel percorso covid del Pronto soccorso pediatrico, per porre diagnosi di possibili complicanze polmonari dovute al coronavirus, ad oggi ancora molto presente in questa fascia di popolazione". Giovedì 14 aprile presso l'hotel Il poeta a Ponticelli, Santa Maria a Monte, sarà effettuata l'estrazione dei premi della mega lotteria che l’associazione Insieme per sognare ha realizzato.