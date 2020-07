'Lucciolata' di protesta contro la riapertura della discarica della Grillaia

Una 'Lucciolata di protesta' contro la riapertura della discarica di Chianni per il conferimento dell'amianto. E' l'iniziativa che Legambiente Valdera lancia sul posto per mercoledì 29 luglio, dalle ore 18.30 alle ore 21.30. "L’evento - spiega l'associazione - è organizzato da un gruppo di cittadini di Chianni, Terricciola e Lajatico, denominato 'Gruppo 0', che vuole tutelare il territorio in cui vive e vuole in ogni modo scongiurare la riapertura della discarica della Grillaia nel comune di Chianni, ormai chiusa da più di 20 anni. Per questo, Gruppo 0 ha deciso di organizzare un sit in davanti all'ingresso del sito, mantenendo le distanze di sicurezza previste dalle normative vigenti per la prevenzione dal Covid".

L’iniziativa è quindi rivolta a tutta la cittadinanza dei comuni di Chianni, Terricciola, Lajatico e della Valdera, agli

amministratori locali, consiglieri regionali, associazioni di categoria, "a tutti coloro che hanno a cuore

questo territorio, per mostrare il totale disaccordo alla riapertura della discarica" conclude Legambiente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul fronte operativo il ritrovo è previsto con i propri mezzi alla discarica, parcheggio lungo la strada, senza creare ostacoli alla circolazione veicolare. I partecipanti sono invitati a portare torce a led, cellulari, o tutto ciò che fa luce. Vietate, fiaccole, candele o altri dispositivi con fiamma. Mascherina obbligatoria e distanziamento sociale di un metro.