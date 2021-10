Luce, gas ed efficienza energetica: apre a Pontedera lo sportello Sinergas

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Oltre 60 sportelli sul territorio nazionale, dal Friuli al Lazio, passando per Veneto, Lombardia, Umbria e Marche. Una storia iniziata 30 anni fa nelle province di Modena, Mantova e Bologna, che oggi continua sull'intero territorio nazionale, a seguito della recente acquisizione di un consolidato marchio del settore. Circa 200 mila punti di fornitura, complessivamente, tra gas e luce. Sono questi i numeri di Sinergas, operatore nazionale nel mercato libero dell'energia, che approda per la prima volta in Toscana per offrire alle famiglie e alle imprese del territorio tutti i vantaggi del fornitore unico per gas naturale ed energia elettrica, a cui affianca l'importante servizio di consulenza e realizzazione di progetti di efficientamento energetico per abitazioni, uffici e aziende. Giovedì 7 ottobre, alle ore 18:30, in piazzale Nilde Iotti 3, è in programma l'inaugurazione, aperta a tutta la cittadinanza (nel pieno rispetto delle vigenti normative anti-Covid), presenti il sindaco Matteo Franconi e i vertici dell’azienda. Si aprono così le porte dei nuovi uffici, dove il pubblico sarà accolto tutti i giorni (sabato compreso) dalle 9 alle 13; giovedì anche dalle 15 alle 18. È qui che i cittadini e le imprese potranno rivolgersi per tutte le pratiche relative al gas, all’energia elettrica e all’efficientamento energetico, per richiedere supporto tecnico, dall’attivazione di forniture a nuovi allacciamenti, posa contatori, volture e subentri, per assistenza nelle pratiche amministrative, per consulenze, preventivi e per la gestione completa delle pratiche Ecobonus. Tra le caratteristiche dei prodotti firmati Sinergas c’è anche la convenienza, con la garanzia di letture effettive, senza conguagli o pagamenti anticipati; zero commissioni con il servizio di pagamento delle fatture allo sportello con bancomat o carta di credito; sconto per chi sceglie la bolletta on-line, un’area riservata e una app dove poter sempre verificare la propria posizione e i propri consumi. Inoltre, grande attenzione al risparmio energetico e all’ambiente, con elettricità certificata 100% da fonti rinnovabili. "La liberalizzazione dei mercati energetici ha aperto nuovi scenari e nuove opportunità: tutti i consumatori, imprese o privati, sono liberi di valutare le condizioni di acquisto proposte dagli operatori, scegliendo quelle più convenienti o più adatte alle proprie esigenze", afferma Mirko Dal Pozzo (nella foto), direttore generale dell’azienda del gruppo AIMAG, società emiliana di matrice pubblica che da oltre 50 anni gestisce servizi nel settore energetico, idrico e ambientale. “Sinergas offre competenze specifiche, organizzazione e affidabilità. Affianca le imprese per consigliare le tariffe più vantaggiose e aiutarle nella gestione degli aspetti fiscali e contrattuali. Lo fa attraverso i suoi sportelli, grazie a personale qualificato e facilmente raggiungibile. Ma, soprattutto, con la sua politica aziendale. Una filosofia improntata alla correttezza e alla massima trasparenza, al rapporto diretto con i cittadini, al radicamento sul territorio”. In controtendenza, quindi, rispetto alla logica dei call center che caratterizza la stragrande maggioranza delle imprese del settore.