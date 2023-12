Pronto Soccorso di Pontedera: Lucilla Furesi è la nuova primaria

La dottoressa Lucilla Furesi è la nuova primaria del Pronto Soccorso di Pontedera. Nata a San Gimignano, si è laureata a Siena nel 1986, dopo la specializzazione in medicina interna ha svolto diversi incarichi come specialista all’ospedale di Empoli, di Castelfiorentino dove ha cominciato ad esercitare anche al pronto soccorso per poi continuare in altri ospedali toscani.

L’attività al Lotti è iniziata nel 1999 e dal 2007 ha ricoperto l’incarico di vicedirettrice della Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza dell’ospedale pontederese e dal 2011 è responsabile della sezione OBI (osservazione breve intensiva). Ha svolto inoltre attività di tutor per il Formas nei progetti regionali di inserimento dei neo laureati e per gli specializzandi in medicina d’urgenza, ha svolto attività di docenza ed ha al suo attivo numerose pubblicazioni.

"Con la nomina del nuovo primario del Pronto Soccorso di Pontedera si aggiunge un tassello importantissimo in un settore molto delicato come è l’emergenza urgenza", sichiara la direttrice generale della Asl Toscana nord ovest, Maria Lezia Casani. "Sono certa che la dottoressa Furesi saprà coordinare nel migliore dei modi un settore così importante per la valdera e per i territori limitrofi. Auguro al dottoressa Furesi buon lavoro ringraziandola per l’attività svolta fino ad oggi al Lotti".

"Sono contenta di aver raggiunto questo risultato - afferma Lucilla Furesi - per questo voglio ringraziare la direzione aziendale che ha creduto in me. Lavoro a Pontedera da oltre venti anni e ormai è diventata la mia città. Un ringraziamento particolare lo rivolgo ai miei ottimi collaboratori e alla dottoressa Laura Spisni, primaria storica del Lotti, che mi ha sempre sostenuta nella professione".