Università: grande affermazione per Ludovica, prima studentessa non vedente della Normale

Un traguardo personale di una giovane ragazza che è un messaggio di forza e motivazione per tutti: la 19enne pisana Ludovica Amato è la prima studentessa non vedente ad essere riuscita ad entrare al percorso di studi ordinario della Scuola Normale Superiore. Un sogno che si avvera, dopo la maturità classica al Liceo Galilei, ottenuto con con impegno e dedizione. Fa così ora parte della ridottissima schiera di allievi della scuola d'eccellenza per gli studi classici, frequentando anche la facoltà di Lettere dell'Università di Pisa.

La notizia si è diffusa ieri, 21 settembre, ed è stata celebrata anche dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: "Complimenti a Ludovica Amato - scrive su Facebook - prima studentessa non vedente ad accedere alla Scuola Superiore Normale di Pisa, esempio di forza e determinazione che supera ogni barriera!".