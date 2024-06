Riconoscimenti: al direttore della Scuola Normale il Frederic Esser Nemmers Prize

Luigi Ambrosio, direttore della Scuola Normale di Pisa, è il vincitore 2024 del Frederic Esser Nemmers Prize in Mathematics, premio internazionale per la matematica. Istituito dalla Northwestern University, università privata degli Stati Uniti, con sede a Evanston (Illinois), il premio è assegnato ogni due anni ai matematici che hanno contribuito allo sviluppo della disciplina. Dal 1994, da quando è stato fondato, hanno ricevuto il Frederic Esser Nemmers Prize alcuni tra i più insigni studiosi della nostra epoca, come le medaglie Fields Terence Tao, Simon Donaldson, Edward Witten. Ambrosio è il primo italiano a ottenere il riconoscimento, su 16 vincitori finora.

Professore di Analisi Matematica presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, di cui ricopre la carica di direttore dal 2019, Luigi Ambrosio ha ricevuto il Premio per i suoi "profondi e numerosi contributi al calcolo delle variazioni e alla teoria geometrica della misura, e per la sua influenza ampia e di vasta portata su questi campi". La borsa assegnata è di 300.000 dollari. I membri del comitato di selezione del Premio Nemmers 2024 sono personalità della matematica internazionale come Aaron Naber, Northwestern; Joseph Silverman, Università Brown; Martin Hairer, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne e Imperial College London.

"Insieme al suo relatore di dottorato, Ennio De Giorgi - si legge ancora nella motivazione - Ambrosio ha fondato la teoria dei problemi di discontinuità libera, una classe di problemi nel calcolo delle variazioni che coinvolge la combinazione di volume ed energie superficiali. In questa classe è possibile inquadrare problemi derivanti dalla segmentazione delle immagini e dalla meccanica della frattura. Nella seconda parte della sua carriera, Ambrosio è passato alla teoria delle correnti nella teoria geometrica della misura, introducendo un’ampia estensione della teoria di Federer-Fleming agli spazi metrici, e alla teoria dei flussi associati a campi vettoriali non regolari. I suoi attuali interessi di ricerca includono il trasporto ottimo di massa e l’analisi in spazi metrici di misura".

Luigi Ambrosio è stato relatore plenario all’International Mathematical Union (ICM) 2018 che si è svolta a Rio de Janeiro. La sua produzione scientifica comprende più di 200 articoli e molti libri di testo. Nella sua carriera ha ricevuto diversi riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui il Premio Caccioppoli nel 1999, il Premio Fermat nel 2003, il Premio Balzan nel 2019 e il Premio Riemann nel 2022.

Frederic Esser Nemmers Prize in Mathematics è dedicato alla figura di Frederic Esser Nemmers, fratello di Erwin Esser Nemmers, imprenditore di successo nel campo dell’alta finanza, donatore alla propria morte di 14 milioni di dollari alla Northwestern University, allo scopo di istituire alcuni premi a insigni studiosi in vari campi, tra cui il Frederic Esser Nemmers Prize per la matematica e l’Erwin Plein Nemmers per l’economia.