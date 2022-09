Luigi Gagliardi nuovo direttore del Dipartimento materno infantile dell'Asl Toscana nord ovest

Luigi Gagliardi, direttore del reparto di Neonatologia e Pediatria dell’ospedale Versilia e dal 2018 anche responsabile aziendale dell’Area pediatrica, è il nuovo responsabile del Dipartimento materno infantile dell’Azienda USL Toscana nord ovest, dopo il pensionamento di Ugo Bottone. Nato a Milano, il dottor Gagliardi si è laureato in Medicina e Chirurgia alla Statale di Milano e si è specializzato in Pediatria e poi in Biometria a indirizzo epidemiologico sempre a Milano. Ha lavorato negli ospedali di Lecco, e a Niguarda, al Vittore Buzzi e alla Mangiagalli a Milano, prima di arrivare all’ospedale Versilia. In quest’ultima sede è stato anche capo Dipartimento materno infantile dell’allora AUSL 12 Versilia dal 2007 al 2016.

Nel 1993-94 è stato honorary consultant in Neonatal Medicine all’Hammersmith Hospital di Londra (Royal Postgraduate Medical School, ora Imperial College). E' stato anche segretario della sezione di Epidemiologia della European Society for Pediatric Research. E' stato, inoltre, tra i fondatori (e siede nel comitato scientifico) del Network Neonatale Italiano della SIN, un progetto di collaborazione tra terapie intensive neonatali sui neonati di peso molto basso (meno di 1.500 grammi o meno di 30 settimane di età gestazionale) che conta circa 80 TIN (Terapie Intensive Neonatali) Italiane al momento attuale e permette confronti internazionali oltre che un benchmark nazionale.

Il nuovo direttore del dipartimento avrà il compito di incrementare al massimo le sinergie tra le diverse sedi ospedaliere e territoriali e le varie componenti professionali, curando in maniera particolare e consolidando la stretta collaborazione che già esiste tra le componenti del dipartimento, legate a pediatria, ostetricia e ginecologia. L’Azienda da questo punto di vista ha notevoli capacità e ulteriori potenzialità da sviluppare a livello organizzativo e assistenziale. Al dottor Gagliardi vanno gli auguri di buon lavoro da parte della Direzione aziendale per questo nuovo importante incarico.