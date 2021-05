Luigi Micheletti confermato presidente dell'Area pisana di Confesercenti

Luigi Micheletti è stato confermato alla guida della presidenza dell'Area pisana di Confesercenti Toscana Nord. L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea che si è svolta in parte in presenza, presso il Residence San Rossore, ed in parte in remoto a causa delle restrizioni covid. Assemblea alla quale hanno preso parte anche il presidente Confesercenti Toscana Nord Alessio Lucarotti ed il direttore generale Miria Paolicchi. Proprio il presidente Lucarotti ed il direttore Paolicchi sono stati i primi a complimentarsi con Micheletti: "Una conferma che il presidente area pisana ha meritato sul campo dopo l’ottimo lavoro svolto. Ed in special modo nell’ultimo anno con una pandemia che ha messo gli imprenditori davanti a scenari che nessuno si era mai immaginato prima".

"Innanzitutto grazie per la rinnovata fiducia - sono state le prime parole di Luigi Micheletti dopo l’elezione - la quasi totalità delle imprese da noi rappresentate, vive da ormai 15 mesi un periodo di crisi economica inimmaginabile fino a poco tempo fa. E Pisa soffre più di altri contesti le conseguenze economiche dei provvedimenti legislativi adottati per l’emergenza sanitaria. I numeri infatti certificano il crollo verticale delle presenze turistiche, il crescente ricorso allo smart working da parte delle pubbliche amministrazioni e delle aziende private e il ricorso alla didattica a distanza da parte del sistema universitario. Proprio per questo motivo il sostegno al tessuto economico e commerciale cittadino necessita di un’attenzione diversa, analoga ad altre città d’arte come Venezia o Firenze".

Micheletti ha poi sottolineato il ruolo dell’associazione: "La nostra battaglia di rappresentanza è tuttora in corso per la salvaguardia del diritto costituzionale al lavoro e di quel tessuto di micro, piccole e medie imprese molte delle quali a conduzione familiare. Nei loro confronti è stata fondamentale sia la tutela sindacale ad esempio per denunciare l’esiguità dei ristori, ma anche il supporto informativo e di assistenza che la struttura di Confesercenti, con il proprio personale dipendente, ha messo a disposizione dal primo lockdown ad oggi".

L’assemblea area pisana di Confesercenti ha provveduto anche all’elezione della nuova presidenza assegnando le relative deleghe: iI presidente Micheletti

avrà in Gianluca Tiozzo, responsabile del sindacato balneari, il suo vicepresidente. Ecco gli altri membri: Giulia Antonelli imprenditoria femminile, Michele Antonelli navigabilità dell’Arno, Federico Benacquista pubblici esercizi Fiepet, Gianmarco Boni mercato Duomo, Lisa Bonsignori agenzie viaggi, Alessandro Burchi campeggi, Ilaria Cardini zona Vettovaglie, Chiara Ciampolini zona Stazione, Salvatore Ciulla manifestazioni culturali, Alessandro Cordoni Litorale, Giovanni Del Corso pensionati, Luisa Focosi ricettivo extra alberghiero, Massimo Grulliero Assohotel, Ilaria Merlin turismo, Francesco Mezzolla centro storico, Valentina Noccioli Tirrenia, Antonio Palmieri Calambrone, Luca Pisani manifestazioni storiche e imprenditoria giovanile, Simona Rindi Marina di Pisa, Mirco Sbrolli Anva, Nico Tedeschi agenzie immobiliari, Laura Grassi presidente area Monti Pisani.

Completano la presidenza Simone Romoli responsabile area pisana e Giulio Garzella coordinatore sindacale. La conclusione di Micheletti: "Una presidenza forte, coesa e rappresentativa di tutte le categorie economiche. Con l’orgoglio di vedere tante forze giovani e dinamiche da poco entrate nel durissimo mondo del lavoro autonomo. Proprio da loro ci aspettiamo il contributo più importante di idee e di iniziative".