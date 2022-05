"La Luminara quest'anno si farà"

La Luminara 2022 ci sarà. Lo ha annunciato via social il sindaco di Pisa Michele Conti, confermando dunque il tradizionale appuntamento del mese più significativo dell'anno per la città della Torre.

"Durante l’ultimo incontro in Prefettura è emerso che nulla osta allo svolgimento, come da tradizione, della nostra festa alla vigilia di San Ranieri e degli altri eventi del Giugno Pisano - scrive il primo cittadino - noi ci facciamo trovare pronti, grazie al lavoro svolto in questi anni di fermo causa pandemia, e renderemo ancora più bella e coinvolgente la festa di tutti i pisani".

Dunque, dopo due anni di stop a causa del Coronavirus, quest'anno gli eventi del Giugno Pisano si svolgeranno. Le ultime due edizioni sono saltate per l'affollamento e la difficoltà di gestione che gli eventi avrebbero inevitabilmente avuto a causa delle migliaia di persone che si sarebbero riversate sui lungarni, nel cuore della città, per assistere ai tradizionali appuntamenti: dalla Luminara al Palio di San Ranieri fino alla sfida sul carrello del Gioco del Ponte. Manifestazioni sentite da tutti i cittadini che quest'anno finalmente potranno tornare a fare festa.