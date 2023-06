Una pioggia di critiche è caduta sull'edizione 2023 della Luminara. Un 16 giugno che i pisani (e non solo) aspettano con trepidazione per respirare un'atmosfera unica conosciuta anche all'estero e gustata da turisti stranieri in visita nella città della Torre.



Tanti buchi neri, pochi lumini accesi, finestre dei palazzi e vetrine dei negozi dalle quali proveniva una luce che rovinava la semioscurità dei lungarni. Una Luminara insomma che per molti ha fatto rimpiangere quelle di alcuni anni fa. "Lumini spenti di qualità scadente e fuochi senza nemmeno una scarica finale, niente cascata su Cittadella o Torre dell'orologio che finalmente poteva essere valorizzata tutta ristrutturata..sono pisana e adoro Pisa e vedere questa Luminara è stata davvero una delusione..." scrive Michela sulla pagina Facebook del sindaco Michele Conti.

Qualcuno timidamente prova a spiegare la difficoltà nell'accensione dei lumini iniziata nel pomeriggio ma le critiche sono andate avanti sui social: "La Luminara piu brutta che ci sia stata. Fuochi pessimi. Lumini tutti spenti piazza delle Berlina al buio. Finiti i fuochi tutti a letto....E una festa sindaco in quanto tale dovrebbe essere fatta in maniera diversa. Orribile" sottolinea Chiara rivolgendosi al primo cittadino.



Nel mirino dei più critici, che hanno esternato anche alla nostra redazione le loro perplessità sulla riuscita dell'evento clou del Giugno Pisano, sono finiti appunto anche i fuochi di artificio: "Abbiamo fatto un giro sui lungarni dopo i fuochi, una tristezza, erano più i lumini spenti di quelli accesi, lampioni dei lungarni tutti accesi a distruggere l’atmosfera. Una volta chi non amava la calca poteva restare a godersi lo spettacolo dei lungarni fino all’alba, ma se a mezzanotte non c’è già più niente da vedere, a parte il solito devasto per le vie del centro….Poi questi fuochi tutti uguali sparati dall’Arno hanno proprio annoiato, sono monotoni e banali, ridateci i fuochi alti e spettacolari dalla Cittadella" scrive un altro utente sulla pagina Fb del primo cittadino.



Qualche commento anche sulla gestione della sicurezza con persone ammassate in alcuni punti nevralgici dei lungarni come il Ponte di Mezzo. E poi un elicottero che ha sorvolato la zona che ha disturbato l'atmosfera ("Non si riusciva a parlare").