La bellezza della Luminara sui Lungarni di Pisa

L'hanno aspettata per due anni e ora è finalmente tornata. È la Luminara, che come tradizione vuole illumina gli oltre due chilometri di lungarni pisani in occasione della vigilia di San Ranieri, il 16 giugno. E ieri sera gli spettacolari fuochi d'artificio e gli oltre 100mila lumini hanno incantato le tantissime persone arrivate per ammirare lo spettacolo. In un'edizione, quella 2022, che è diventata anche il simbolo della ripartenza, dopo i due anni di stop causa Covid.