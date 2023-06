Luminara, che magia! Si rinnova lo spettacolo sui lungarni

Si è ripetuto con la consueta magia che lo caratterizza lo spettacolo della Luminara sui lungarni di Pisa. Ieri sera, 16 giugno, i 100mila lumini hanno illuminato 140 palazzi che si affacciano sui lungarni, regalando ai partecipanti un'atmosfera unica. Migliaia di persone, tante famiglie, hanno affollato il cuore della città della Torre per ammirare la suggestione a lume di candela ed assistere al tradizionale spettacolo pirotecnico che ha sancito la chiusura della serata.



"Che meraviglia i lungarni pieni di famiglie e di turisti: si rinnovano incanto e tradizione nella più magica delle notti pisane" ha commentato via social il sindaco Michele Conti, condividendo una foto scattata dall'alto da Palazzo Gambacorti.

Sempre via social i cittadini hanno rilanciato qualche critica (come avviene in realtà ogni anno) a causa della presenza di lumini spenti che dunque non rendevano uniforme l'illuminazione dei lungarni.



Oggi, 17 giugno, nel giorno del patrono della città, proseguono gli appuntamenti del Giugno Pisano con il tradizionale Palio di San Ranieri che vedrà sfidarsi sulle acque dell'Arno le quattro imbarcazioni che rappresentano i quartieri storici cittadini: San Francesco (barca gialla), San Martino (barca rossa) Santa Maria (barca celeste) e Sant’Antonio (barca verde).