Volterra, si accendono le luci sulla guardia cardiologica dell'ospedale

A seguito della prima manifestazione in difesa dell’ospedale di Volterra e in particolare come forma di protesta contro l’improvvisa sospensione della guardia cardiologica h24, il Comitato Pro Ospedale Volterra - Val di Cecina ha in programma una seconda manifestazione simbolica per il prossimo sabato 24 aprile. Il Comitato ha chiesto al Comune di Volterra e ad altri Comuni della Val di Cecina, nonché enti e associazioni del territorio, di illuminare, possibilmente con luci di colore rosso, i palazzi sedi dei rispettivi Comuni ed enti dalle ore 20 di sabato 24 alle ore 2 di domenica 25 aprile.

"Questa 'luminaria' di sensibilizzazione ha ancora una volta lo scopo di richiamare l’attenzione sui problemi dell’assistenza sanitaria locale e sulla progressiva riorganizzazione peggiorativa del nostro ospedale" afferma il Comitato in una nota. "Vogliamo accendere tutti insieme le luci di notte per ribadire che non vogliamo essere messi al buio, lasciati in ombra e magari dimenticati per mere logiche di profitto che non fanno che privare i cittadini del diritto alle cure e all’assistenza socio-sanitaria. Per questo invitiamo anche tutta la cittadinanza, tutti i commercianti e chiunque voglia farlo, ad accendere a ogni finestra e vetrina una luce di colore rosso (lumini di cera, lampade LED tipo quelle natalizie e simili). Ognuno potrà poi fotografare la propria luce e/o quelle del proprio quartiere e mandare la foto al Comitato per la pubblicazione sulla pagina Facebook, come manifestazione speculare sui social".

Il Comitato inoltre ricorda che "chiunque voglia far parte dell'organizzazione può scrivere all’indirizzo ospedalevolterra.comitato@gmail.com, che è possibile fare donazioni per gli eventi organizzati dal Comitato presso la Pro-Volterra in Piazza dei Priori e che è possibile aderire alla causa 'Pro-Ospedale' anche semplicemente apportando la propria firma presso gli appositi banchi di raccolta firme". Sabato prossimo, 24 aprile, dalle ore 9 alle 13, in piazza dei Priori, insieme alla raccolta firme verranno distribuiti, dietro offerta libera, i lumini rossi per la luminaria di sabato notte.

"Un’altra iniziativa a sostegno del nostro ospedale sarà la campagna video sulla nostra pagina Facebook - conclude il Comitato - chiunque voglia partecipare può registrare un video di massimo 60 secondi in cui risponde alla domanda 'Perché ho a cuore il nostro ospedale' e inviarlo all’e-mail del Comitato, che provvederà poi a pubblicarlo con gli altri su Facebook. In questo modo vogliamo dare voce a ogni cittadino e far sentire alle istituzioni e ai dirigenti Asl che l’intera comunità volterrana si sta battendo e si batterà per riottenere quanto le è stato tolto e quanto le spetta di diritto".