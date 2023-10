Pontedera, numeri da capogiro per il luna park: si punta a superare le 100mila presenze

Un'esplosione di luci, suoni e colori. Il luna park di Pontedera, legato alla tradizionale Fiera, è operativo da dieci giorni e il primo bilancio numerico è molto positivo, con migliaia di presenze nell'area allestita in piazza del Mercato. Si tratta di una struttura tra le più importanti a livello regionale, con circa 70 operatori impegnati e attrazioni di livello che vengono molto apprezzate dal pubblico.

"Numeri rilevanti, frutto anche di una collaborazione tra l'amministrazione comunale e gli imprenditori del settore, che credono nelle potenzialità di Pontedera. Da questo punto di vista l'impegno è massimo" spiega il vicesindaco con delega alle attività produttive Alessandro Puccinelli.

Nella sola giornata di ieri, domenica, sono state circa 10mila le persone presenti al luna park e l'afflusso, massiccio soprattutto nei fine settimana, richiede una risposta importante dal punto di vista organizzativo. I numeri in campo, da questo punto di vista, sono esemplificativi: per le giornate del sabato e della domenica, quelle di grande affluenza, a livello sanitario sono previste due squadre a piedi, ognuna formata da due persone. C'è la presenza di due/tre ambulanze e ognuna ha un equipaggio di tre persone.

Un medico è costantemente in servizio. A vigilare sulle vie di accesso e di esodo e per i controlli in zona sono impegnati ben 16 volontari delle associazioni locali (Anfi, Anc, Anps, le associazioni dei Finanzieri, dei Carabinieri e della Polizia). C'è poi il livello del nucleo ad alto rischio (un gruppo di dieci persone) specializzato sulla sicurezza in campo sanitario e sull'antincendio e la presenza costante di un operatore del 118. Sulla zona confluiscono anche le Forze dell'ordine, oltre ad un servizio di steward messo in campo direttamente dalla struttura e tutto fa riferimento ad una apposita centrale operativa allestita per l'evento, dove opera anche l'associazione radioamatori.

Il Luna Park pontederese sarà operativo fino al 29 ottobre con una stima prevista, nell'arco del mese, di 100mila presenze attese. Saranno organizzate, nei prossimi giorni, anche iniziative speciali aperte ai bambini e ad alcune realtà del territorio, nell'ottica della sinergia e della collaborazione con la città.