Traffico, la proposta di Fiab: "Sperimentare limite di velocità a 30 sui lungarni durante l'estate"

In questi giorni ha ripreso vigore il dibattito cittadino in merito alla mobilità sui lungarni: sia dalle parole dell'assessore Dringoli, sia dalle forze politiche di opposizione e dalle associazioni ambientaliste emerge il desiderio di ridisegnarne la viabilità in chiave sostenibile. Anche Fiab Pisa fa sentire la sua voce sul tema: "Sicuramente un potenziamento, anche su rotaia, del trasporto pubblico renderebbe la transizione molto più semplice. Ma cosa fare in attesa che questo accada?". La posizione dell'associazione ecologista è chiara: "Una misura che ha avuto buoni risultati in moltissime città, non solo europee ma anche italiane, è quella di istituire una zona 30 km/h. Ciò non significa semplicemente abbassare l’attuale limite di velocità sui lungarni, ma ridurre la sezione e modificare la geometria della corsia delle auto in modo da indurre gli automobilisti a rispettare il limite imposto".

"In questo modo si aumenta la vivibilità, e si muove un primo ma importante passo nella direzione di una riduzione del traffico sui lungarni - prosegue la nota di Fiab Pisa - infatti questa misura avrebbe indubbi vantaggi sia in termini di riduzione delle emissioni rumorose e inquinanti, sia in termini di sicurezza stradale. Inoltre il restringimento della corsia di marcia permette di guadagnare spazi che possono essere utilizzati sia a beneficio di pedoni e ciclisti, che a beneficio delle attività commerciali, le quali potrebbero usufruire di dehors più ampi su un affaccio di straordinaria bellezza".

Fiab Pisa chiede all’amministrazione di "istituire un tavolo per programmare una sperimentazione da attuare durante il periodo estivo; questo tavolo dovrebbe mettere a confronto tutti i soggetti interessati, quindi, oltre all’amministrazione e le associazioni ambientaliste, dovrebbero essere presenti anche le associazioni espressione delle attività produttive. Abbiamo il tempo necessario per ragionare, tutti insieme, alla ricerca di soluzioni che possano contemperare le esigenze della mobilità veicolare con quelle di una riqualificazione che valorizzi i nostri bellissimi lungarni".