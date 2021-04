Lungomare di Marina di Pisa: "La pedonalizzazione è il futuro"

Si avvicina la stagione estiva, pur con le grandi incognite del Coronavirus, e si torna a parlare di pedonalizzazione del lungomare di Marina di Pisa. Lo fa Confcommercio Pisa con il direttore Federico Pieragnoli: "La nostra proposta è chiara e ben articolata, l'abbiamo presentata mesi fa all'amministrazione comunale e ancora stiamo aspettando una risposta. E' solo una questione di tempo e i fatti ci daranno ragione, con il consenso della stragrande maggioranza degli imprenditori, dei turisti e della stessa cittadinanza. Il lungomare rappresenta un ideale anello di congiunzione tra il porto di Marina di Pisa, la principale arteria di via Maiorca e le nuove piazze Viviani, Baleari, Gorgona e Sardegna, e un rilancio definitivo è impensabile senza la pedonalizzazione. Un processo avviato con la nuova giunta, che ci dà modo di pensare che l'amministrazione comunale sta lavorando proprio in questa direzione".

L'idea di base è quella di una pedonalizzazione attiva tutti i giorni, ipotesi sperimentata e poi accantonata dall'amministrazione. Non fu fallimento secondo Pieragnoli: "E' avvenuto esattamente il contrario. La chiusura al traffico, seppur parziale, ha rappresentato per molti imprenditori un'occasione, proprio per arginare, almeno in parte, le perdite dovute al Covid".