Lutto per l'Aoup: è morto il dottor Antonio Lepri

Lutto nella sanità e nel mondo universitario pisano: a 63 anni se n'è andato il dottor Antonio Lepri, chirurgo oculista oftalmologo tra i più apprezzati e conosciuti nella provincia. Fatale un arresto cardiaco mentre si trovava nella sua abitazione nella giornata di martedì 27 luglio: stimato, conosciuto apprezzato per la serietà e professionalità miste alla grande umanità, faceva parte di una famiglia con la medicina (e l’oculistica) nel sangue.

Nato a Pisa il 3 gennaio 1958, diplomato al classico Galilei, si era laureato alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pisa nel 1985 proseguendo con la specializzazione in Oculistica nel 1989. A seguito della specializzazione ha svolto il servizio civile presso l'Unione Italiana Ciechi di Pisa nell'ambito del quale ha eseguito screening visivo in tutte le scuole materne ed elementari della provincia di Pisa per un totale di 14620 bambini. Dal 2000 era professore delle Scuole di Specializzazione di Neurologia e Neurochirurgia nonché professore del Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva, oltre ad essere Cultore della materia nell'insegnamento di Malattie dell'Apparato Visivo nel Corso di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia. Dal 1989 esercitava la propria professione medica a Pisa, Lucca e Castelfranco di Sotto.

Autore di numerose pubblicazioni in esteso su riviste nazionali ed internazionali, ha fondato anche una rivista di medicina a carattere multidisciplinare dal titolo 'Forum Medici' condividendo la sua attività redazionale con quella di Direttore Scientifico della rivista 'Aggiornamenti di terapia Oftalmologica' che lo ha portato poi a fondare la rivista 'Rivista di Oftalmologia' intorno al 2000. I funerali si sono tenuti nel pomeriggio di mercoledì 28 luglio.

Fonte foto: dottori.it