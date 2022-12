L'Asl piange la scomparsa di Anna Barsotti

L’Azienda Usl Toscana nord ovest esprime il proprio cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Anna Barsotti, storica dipendente dell’ex ASL 5 di Pisa in pensione da alcuni anni. Conosciutissima in Valdera per essere stata, insieme al dottor Franco Marconcini, una dei fondatori del 118 di Pisa. Anna è sempre stata apprezzata per il suo attaccamento al lavoro e ai colleghi che la ricordano con affetto. La direzione aziendale, quella ospedaliera, l’Area dell’Emergenza e urgenza e tutti i colleghi desiderano esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia.