Lutto per l'Associazione Nazionale Polizia di Stato: è morto il fondatore della sezione pisana

E' scomparso oggi, lunedì 2 maggio, all’età di 97 anni il dottor Nicolò Lucchese, già funzionario di Polizia presso la Questura di Pisa e fondatore, nel 1979, della sezione di Pisa dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato che, grazie a lui, ebbe subito un grande seguito e ancora oggi ne segue le orme. Oltre a essere stato un apprezzato funzionario di Polizia, il dottor Lucchese successivamente fu per lunghi anni alto dirigente presso la provincia di Pisa, distinguendosi per doti professionali e umane che gli vennero riconosciute prima con un riconoscimento ufficiale della stessa Provincia per il suo grande impegno in occasione della drammatica alluvione a Pisa del 1966, poi con il conferimento da parte del Presidente della Repubblica Napolitano dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della

Repubblica.

Il presidente della sezione pisana dell'Associazione Angelo Gallo conclude: "Successivamente il dottor Lucchese ha esercitato per quasi un decennio il ruolo di Giudice di Pace, sempre con quella umanità e saggezza che lo fece apprezzare in ogni occasione, anche per la grande simpatia ed empatia per le quali lo ricorderemo sempre. Esprimiamo, a nome di tutti gli aderenti alla nostra associazione, le più sentite condoglianze, stringendoci con affetto alla famiglia".