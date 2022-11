Lutto cittadino a Pontedera per i funerali di Lorenzo Bellucci

Proclamato il lutto cittadino durante la celebrazione dei funerali del giovane pontederese che ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Il sindaco di Pontedera Matteo Franconi, con apposita ordinanza, ha proclamato il lutto cittadino per l’intero arco di tempo in cui avranno luogo i funerali del giovane Lorenzo Bellucci, il giorno 17 novembre dalle ore 14:30 fino alla conclusione della cerimonia funebre.

Nell’ordinanza il sindaco ha disposto: "L’esposizione della bandiera a mezz’asta nel palazzo comunale invitando i cittadini e le organizzazioni sociali ad esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività rumorose o che possano intralciare il rito funebre in segno di raccoglimento e di rispetto ed in particolare i titolari di attività commerciali ad abbassare le saracinesche in segno di lutto in occasione delle esequie che avranno luogo nella parrocchia del Duomo a Pontedera, piazza Caduti Divisione Acqui Cefalonia e Corfu, giovedì 17 novembre alle ore 14:30".