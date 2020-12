Lutto nel modo della vela pisana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Quando la vela ti entra nel sangue tante possono essere le motivazioni, ma quando questa ti arriva dalla passione di tuo padre è qualcosa di unico. “La passione è nata grazie a babbo Cosimo e non è più finita”, con queste parole Roberto Lacorte ricorda Cosimo appena scomparso, colui che ha fatto nascere quella scintilla, un’ amore vero, una passione autentica e genuina che ha travolto i due fratelli Andrea e Roberto. Cosimo Lacorte è stato molta parte della storia dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, è stato eletto nel Consiglio Direttivo dal 2003 al 2016 , attento, sempre disponibile, lascia un ricordo indelebile in tutta la famiglia della vela pisana e non solo e per l'ultimo viaggio i figli hanno voluto indossasse la divisa del Club. Club che si stringe attorno ad Andrea e Roberto e alle loro famiglie in un caldo abbraccio. Le esequie verranno celebrate domani, mercoledì 9 dicembre, nella chiesa di Sant’Apollinare in Barbaricina alle ore 15,30.