Lutto per la Kemas Lamipel Santa Croce: addio al presidente

Sportivi e non radunati nella giornata di ieri, 20 settembre, per salutarlo un'ultima volta. Lunedì 18 settembre dopo una lunga malattia è morto Piero Conservi, il presidente dei Lupi di Santa Croce. Fino a che le forze lo hanno sorretto, è voluto stare vicino alla propria squadra e all’ambiente che tanto ha amato: provato, sofferente, ma ancora lucido e tenace, si è presentato ad alcune partite dello scorso anno, ricevendo saluti e applausi, parlando con lo staff, con gli atleti, informandosi sulla situazione che non poteva più seguire come ad inizio mandato. Poi, con il passare dei mesi, la malattia lo ha costretto a letto, vegliato e curato fino all’ultimo dalla famiglia, cui vanno le nostre più sincere condoglianze, oltre a quelle di tutto il mondo dello sport, delle istituzioni, e dell’associazionismo santacrocese.

Piero Conservi è diventato presidente nell'aprile del 2021. Persona conosciutissima a Santa Croce sull’Arno, già Assessore allo sport per un decennio, governatore della locale Misericordia, e segretario generale della mitica “A.S. Lupi” per circa quindici stagioni (tra gli anni sessanta e settanta), in coppia con il presidente Gronchi. Un tifoso biancorosso doc, protagonista della vita civile di Santa Croce sull’Arno, appassionato di pallavolo, voce autorevole del consiglio direttivo.

Queste furono le sue dichiarazioni al momento dell’insediamento: "Ricoprire la massima carica dei Lupi è per me un grandissimo onore, il mio impegno sarà costante e sempre rivolto al meglio per una società storica di Santa Croce sull’Arno. Voglio ringraziare l’amico e mio predecessore Sergio Balsotti per l’impegno profuso nei cinque anni passati e un sincero ringraziamento va al consiglio direttivo che ha pensato alla mia persona per una carica così prestigiosa". Carica che ha onorato fino all’ultimo.