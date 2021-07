Lutto nella politica pisana: è morto Rocco Gangemi

La politica pisana piange la scomparsa di un suo storico esponente: Rocco Gangemi. Italo-argentino, da qualche tempo Gangemi si era trasferito in Argentina: è morto mercoledì 28 luglio a causa delle complicazioni provocate dal Covid. Il cordoglio per la sua scomparsa ha unito i rappresentanti politici. Il presidente del Consiglio comunale Alessandro Gennai ha commentato così la notizia: "Rocco Gangemi è stato una persona che ha dato molto alla nostra città. Una persona che, insieme al suo impegno politico, non ha mai fatto mancare il suo aiuto e sostegno a chi si trovava in difficoltà. Oggi Pisa piange una persona a cui tanti hanno voluto bene".

Matteo Trapani, capogruppo del PD, ha speso parole ricche di emozione: "Rocco da tempo era in Argentina ma non ha mai fatto venire meno la sua vicinanza e la passione che lo aveva portato a ricoprire numerosi ruoli nella nostra comunità. Consigliere comunale, presidente di ctp, segretario di circolo, da sempre militante attento e generoso. Lo abbiamo conosciuto tutti come una persona per bene, sempre pronta a mettersi sotto con il lavoro per la sua città, per i suoi ideali. Purtroppo questo dannato virus spezza vite e storie e ci lascia i ricordi e molti rimpianti di una persona che fino all'ultimo ha sempre dato tutto se stesso per quello che credeva. Ciao Rocco, la tua comunità politica manda un abbraccio a te e alla tua famiglia.

Fonte foto: profilo Facebook di Rocco Gangemi