Lutto nella ristorazione pisana: è deceduto Luca Micheletti

"La notizia della scomparsa di Luca Micheletti, chef, professionista e imprenditore di successo, ci colpisce profondamente e lascia un vuoto incolmabile nei nostri cuori". Confcommercio Provincia di Pisa, per bocca del suo presidente Stefano Maestri Accesi e del direttore Federico Pieragnoli esprimono profondo cordoglio ai familiari.

"Alla sua straordinaria famiglia, in particolare alla moglie Anna e ai figli Nicola ed Elisa, esprimiamo tutta la nostra vicinanza in un momento così difficile. Indimenticabili, la professionalità di Luca, l'infinita passione per il suo lavoro, l'impegno costante sempre rivolto all'eccellenza, un cristallino esempio per tutti noi. L'associazione che rappresentiamo è e sarà sempre a disposizione di tutti loro".

Lo chef Luca Micheletti, ricorda in una nota CNA Pisa, prima di aprire la Locanda Sant'Agata ha gestito per vent’anni il ristorante Il Vecchio Dado a Pisa su Lungarno Pacinotti. I sapori e i piatti della tradizione toscana vengono interpretati da Micheletti in modo originale nel pieno rispetto delle materie prime.

"Merito anche della grande esperienza di Luca che ha lavorato per 35 anni nel settore e che conosce non solo l’importanza dell’utilizzo di prodotti di qualità, ma anche il rispetto della stagionalità. Una cucina a chilometro zero, naturale e stagionale, capace di raccontare, attraverso i suoi sapori, il territorio pisano".

Chef, ristoratore, voce autorevole della ristorazione toscana, e’ stato anche fondatore di APPRI (Associazione provinciale pisana dei ristoratori). "Da sempre legato e fortemente attaccato, con spirito partecipativo e propositivo, a CNA Pisa è sempre stato associato, fin dalla nascita dell' azienda, all’associazione di categoria ed è padre di Nicola Micheletti, presidente CNA Toscana e Pisa ristorazione e di Elisa Micheletti, presidente consorzio Toscana Sapori".

"A Nicola, Elisa, alla moglie, ai nipoti, ai dipendenti di Locanda Sant’Agata e a tutte le persone care giunga il cordoglio e la vicinanza del presidente territoriale di CNA Pisa, Francesco Oppedisano, del direttore generale Giuseppe Sardu e di tutta l’associazione di categoria pisana".