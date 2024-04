Scomparsa di Paolo Arrigoni: il cordoglio della politica pisana

La politica pisana, insieme alla sfera medica, ha perso un vero e proprio pilastro. Il professor Paolo Arrigoni, 89 anni, si è spento nella giornata di venerdì 26 aprile dopo una malattia. Grande e partecipato il cordoglio dei molti esponenti politici cittadini che, nel corso della sua lunga militanza, hanno avuto a che fare con l'ex medico internista nonché esponente di spicco della Democrazia Cristiana di Pisa e di essa anche Segretario provinciale, collaboratore dei deputati DC pisani.

Sono giunti numerosi messaggi di condoglianze dai suo amici DC all’Associazione Scudo Crociato: in particolare di Luciano Della Croce, Carlo Tosi, Guido Colaone, Luca Battistini, Carlo Leonetti, Anna Maria Pieruccetti, Giandomenico Nizzi, Piero Andreuccetti, Patrizia Ciampi.

"L’Associazione Scudo Crociato - commenta il presidente Giovanni Garzella - si unisce al dolore della famiglia. Io personalmente lo ricordo come un uomo estremamente preparato, calmo e buono".

Altri amici hanno manifestato un loro pensiero in particolare. L’ex segretario provinciale Aldo Santilli: "Ho sempre apprezzato la sua pacatezza ed il suo equilibrio sia come uomo che come politico. Sempre in grado di fornire un contributo positivo al dibattito politico e alla gestione della cosa pubblica nei periodi in cui ha rivestito incarichi politici. Aveva casa in prossimità del mio studio, circostanza che mi ha consentito di frequentarlo spesso finché è stato possibile. Esprimo condoglianze ai familiari".

L’ex consigliere provinciale Carlo Dolci: "Un altro amico che se ne è andato.Tra i tanti ruoli da lui svolti per la D.C. lo ricordo collega in Consiglio Provinciale nella legislatura 85-90. Sempre sereno e tranquillo, fu anche un ottimo Segretario Provinciale".

L'ex consigliere regionale Piero Pizzi: "Paolo è stato un medico di valore, un amministratore pubblico stimatissima ed un dirigente della DC autorevole al quale volevamo bene.alla famiglia le più sentite condoglianze". Andrea Paganelli: "Condoglianze alla famiglia. Lo ricordo come Segretario provinciale, e ciò che mi colpiva di lui (allora io ero molto impulsivo) era la sua educazione e l sua compostezza".

L'assessore al Comune di Pisa Riccardo Buscemi: "Al servizio della comunità, come medico e come politico: una preghiera per lui e un abbraccio affettuoso alla sua famiglia". Maria Pini: "Lo apprezzavo tanto per la sua compostezza e per la sua preparazione. Mi unisco con affetto al profondo dolore della famiglia".

Il presidente di Sviluppo Toscana, Andrea Serfogli, ha commentato così: "Lo ricordo da studente quando faceva parte della commissione universitaria della Dc. Coniugava la professionalità del medico e del professore universitario con la passione e l’impegno politico. Anche negli ultimi anni seguiva sempre pur non esponendosi le vicende politiche nazionali e locali. Lo salutavo per scambiare qualche parola ad ogni tornata elettorale al seggio di via San Frediano con la famiglia. Un vero dispiacere per questa grave perdita per la nostra comunità".