Scoperto mentre butta macerie edilizie lungo viale D'Annunzio

Una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia di Pisa è intervenuta nella mattinata di ieri, 29 agosto, in lungarno D'Annunzio, per la presenza di un furgone il cui conducente stava scaricando del materiale edile a bordo strada. La pattuglia è giunta celermente sul posto a seguito della tempestiva segnalazione di un passate. Sul posto gli agenti hanno constatato l’illecito sversamento, senza rintracciare però sul al momento nessuno. Le immediate ricerche lungo la via in direzione mare hanno consentito ad un 'altra pattuglia giunta in ausilio di notare, a poche centinaia di metri dal luogo oggetto della segnalazione, l'autocarro fermo a bordo strada.

Il guidatore, un muratore 45enne residente a Livorno, dopo un'iniziale reticenza ha ammesso ai poliziotti di aver gettato lui le macerie di un lavoro. Al termine degli accertamenti l'uomo è stato contravvenzionato, insieme ad una pattuglia della Polizia Stradale, per aver sversato rifiuto speciale non pericoloso su terreno demaniale, nonché per aver utilizzato il veicolo per un uso diverso del mezzo per il quale era destinato. La multa è stata di quasi 4mila euro, con contestuale ritiro della carta di circolazione e fermo amministrativo dell'autocarro.