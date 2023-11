Magistrature di Tramontana anche a cavallo per spingere alla donazione di sangue

Sono 14 le donazioni di sangue (fra intero, emocomponenti e differite) raccolte ieri, domenica 19 novembre, al Centro trasfusionale dell’Aoup grazie all’apertura straordinaria denominata 'Una galoppata al Trasfusionale: Cavalieri a donare', con rappresentanti del Gioco del Ponte della Parte di Tramontana: Magistratura dei Mattaccini, Celatini, Cavalieri a cavallo.

E’ costante l’impegno dello staff dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti, insieme alle associazioni dei donatori, per attirare le persone a donare senza interruzione dal momento che il sangue è legato indissolubilmente alle attività cliniche e chirurgiche di un grande ospedale come l’Aoup. Senza sangue non si possono somministrare terapie salvavita, così come non si possono effettuare interventi chirurgici e trapianti. Proseguiranno quindi le iniziative per attirare il più possibile le persone a donare e sensibilizzare soprattutto i giovani a questo importantissimo gesto di solidarietà umana.

Si ricorda che il Centro trasfusionale del presidio ospedaliero di Cisanello (Edificio 2, Ingresso C) è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione. E’ possibile prenotare per le donazioni o esami pre-donazione chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050/993741-3742