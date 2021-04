Una maglia per celebrare la città della Torre

Una maglia per celebrare la città di Pisa. E' l'idea realizzata da Gianluca Giannini e Cesare Di Cesare insieme al gruppo di lavoro all'interno del coworking Nest2Hub di Ospedaletto.

Grazie alla designer Marzia Rizzato è nato un disegno interamente realizzato a mano e unico nel suo genere, che racchiude in sé tutto l'orgoglio di essere pisano. Nell'immagine l'ansa dell'Arno che, con la sua forma, richiama anche la Curva Nord dell'Arena Garibaldi, e poi la Torre di Pisa, il mare, i festeggiamenti per la Luminara e il Gioco del Ponte, tradizioni storiche di Pisa. "Come canta l'amico Alberto Nelli Pisa è una fede e questa ed altre frasi della canzone 'Pisa grande amore' fanno da cornice a questo bellissimo disegno - sottolineano Giannini e Di Cesare - ringraziamo l'assessore al Turismo Paolo Pesciatini della sua presenza e per le parole di elogio che ha espresso. Un sentito grazie anche ad Alberto Nelli, che ha dato anima e cuore per questo progetto rendendo queste maglie 'vive'".