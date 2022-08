A Pisa il contest per musicisti emergenti: sono già oltre 200 gli iscritti da tutta Italia

Si chiama 'Magstage contest' e avrà il suo momento clou il prossimo giovedì 1 settembre al Giardino Scotto. È la prima edizione del contest dedicato alla musica emergente, artisti e band italiane, under 35 anni, senza distinzioni di genere musicale. Dieci artisti potranno partecipare, infatti, alla serata conclusiva e il vincitore avrà l’onore di suonare sul palco del 'Summer Knights' in piazza dei Cavalieri il successivo 8 settembre, prima della esibizione di Ariete. Il programma è stato presentato dall’assessore alla Cultura e dal vicepresidente dell’associazione Mag stage Aps, Gianluca Leoncini.

Per selezionare i 10 finalisti è in corso un contest che sta già riscuotendo successo, considerato che da tutta Italia si sono iscritti oltre duecento tra musicisti e giovani band. La scadenza per partecipare è stata prorogata al prossimo 16 agosto.

Intanto, è già stato reso noto il nome del primo dei componenti della giuria di esperti, il compositore Salvatore Frega.

Il 'Magstage contest' è organizzato dall’associazione Mag stage Aps, con il patrocinio del Comune di Pisa e la collaborazione di Live Emotion Group, organizzatrice del Summer Knights.