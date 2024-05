Mai presa la patente, fermato più volte alla guida: denunciato

I Carabinieri dell’ Aliquota Radiomobile della Compagnia di Volterra, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza, all’osservanza del rispetto del Codice della Strada e al contrasto alle sostanze stupefacenti, hanno proceduto al controllo d’iniziativa di un’auto. Nel corso dell’identificazione, il conducente ha affermato di non aver mai conseguito la patente di guida, rifuitando anche di sottoporsi agli esami in ospedale per la verifica dell'assunzione di sostanze di abuso. La persona è stata segnalata in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, sia perché, da controlli più approfonditi, è risultato recidivo per la guida senza patente, sia per il rifiuto dei citati specifici esami.